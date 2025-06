Първи данни за загиналите в самолетната катастрофа в Индия (СНИМКИ И ВИДЕА)

Най-малко 110 души са загиналите при самолетната катастрофа в Индия, по информация на различните медии. Добрата новина е, че има оцелели в инцидента. В момента на мястото на катастрофата се провежда спасителна акция, на носилки се извеждат пострадалите. Пожарникари ликвидират огъня в жилищните сгради, върху които паднаха обломки от самолета.

Това е първият смъртоносен полет на Boeing 787 Dreamliner. Самолетът е изведен в експлоатация през 2013 г. Самолетът е извършвал полет от Ахмедабад за Лондон. По данни на индийските медии пилотите са подали сигнал за опасност веднага след излитането.

We are following reports of a crash of Air India flight #AI171 from Ahmedabad to London. We received the last signal from the aircraft at 08:08:51 UTC, just seconds after take off.



The aircraft involved is a Boeing 787-8 Dreamliner with registration VT-ANB… pic.twitter.com/EmKKISJldF