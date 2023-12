Ракета от "Железен купол" удари зона, която защитава: Тече разследване (ВИДЕО)

"Възможността ракета-прехващач да е паднала поради техническа неизправност се проучва", казват от Израелските въоръжени сили (IDF) в отговор на запитване по въпроса, пише Times of Israel.

Няма данни за пострадали в резултат на инцидента.

Ракета "Тамир" беше изстреляна, когато батареите на "Жезелен купол" отговориха на ракетен обстрел от Ивицата Газа към Тел Авив и околните райони снощи. Обстрелът дойде след изявление на "Хамас", че има такава операция заради подновяването на военните действия в Газа.

Това не е пръв такъв случай - ракетите "Тамир" отказват понякога, въпреки че в повечето такива случаи не са причинили значителни щети.

IDF investigating over video allegedly showing an Iron Dome missile malfunctioning and falling in the central part of the country - Times of Israel pic.twitter.com/tLGE1TaR7d