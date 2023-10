Ранени американски войници след удар с дрон по база на САЩ в Ирак (ВИДЕО)

Два дрона атакуваха база в Западен Ирак, използвана от американските сили, а трети нападна база в Северен Ирак. Военните на САЩ унищожили два от безпилотните апарати, но успели само да повредят третия, поради което се стигнало до лекото раняване на военнослужещи от коалиционните сили в базата в Западен Ирак, съобщи Централното командване на САЩ.

"В този момент на повишена тревога внимателно следим обстановката в Ирак и региона. Американските военни ще отбраняват своите и коалиционните сили срещу всяка заплаха", заяви американското командване, цитирано от БТА.

Според анализ на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW), атаките са осъществени от милиции, подкрепяни от Иран. Те са били насочени срещу американските военни бази "Ал Харир" (военновъздушна) и "Аин ал Асад". Отговорност за атаката срещу "Аин ал Асад" пое милицията "Ислямската съпротива в Ирак", а друга милиция, подкрепяна от Иран - "Ташкил ал Уаритийн", пое отговорност за атаката срещу "Ал Харир", която се намира на границата с Иракски Кюрдистан. "Ислямската съпротива в Ирак" изрично обяви, че счита Израел и САЩ за отговорни за удара срещу болницата в Газа. Това резонира точно с думите на иранския президент Ебрахим Раиси, които директно заяви, че израелско-американски бомби са поразили болницата, а иранският външен министър Хосеин Амир Абдула обяви, че държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен бил в бункера, откъдето се командвал самолетът, пуснал бомбите, пише ISW.

Още: САЩ осуети нападение с дрон срещу силите си в Ирак

⚡️🇮🇶🇺🇸Drone strike on Al-Asad base, Iraq. The base houses US troops pic.twitter.com/KXcYCT7Tai

Подкрепяни от Иран милиции в Ирак заплашиха, че ще атакуват обектите на САЩ на местна територия заради американската подкрепа за Израел. "Ислямска съпротива в Ирак", организация шапка на подкрепяни от Техеран милиции, впоследствие разпространи съобщение, в което пое отговорност за двете нападения и заяви, че те са само "предвестник на още операции срещу американската окупация".

Нападенията бяха извършени в момент на покачващо се напрежение и опасения, че поредната войната между Израел и "Хамас" може да прерасне в по-голям регионален конфликт, отбелязва Асошиейтед прес.

Случващото се в Ирак е само фрагмент от засилване на прояви, включително на насилие, срещу американски обекти в цял свят. САЩ се принудиха да затворят консулството си в Адана заради сериозни протести предвид войната в Израел и удара срещу болнцата в Газа. В Истанбул бяха горени американски знамена, а в Бейрут имаше опит да бъде запалена американска дипломатическа мисия, наред с израелска:

Още: Масови арести на стотици протестиращи, проникнали в Капитолия (ВИДЕО)

Arab world rages against America: Beirut embassy under siege, troops in Iraq intercept drone strikes and protesters in Istanbul burn US flags https://t.co/9NKQX0bifL pic.twitter.com/LSMQEMofbO