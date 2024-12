Руски източник: Шефът на руското разузнаване пак в немилост пред Путин - заради Сирия

Ръководителят на руското външно разузнаване (СВР) Сергей Наришкин отново е изпаднал в немилост пред издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин. Този път причината обаче не Украйна, а Сирия – там за 11 дни един от най-верните съюзници на Путин в лицето на Башар Асад загуби всичко, с което Руската федерация претърпя много сериозен удар по амбициите си да е сериозен фактор в Близкия изток и Африка, като заплаха за южния фланг на НАТО: Русия е в капан: Бяга от Сирия към две страни в Африка, но и там режимите може да рухнат.

Припомняме, че Наришкин беше единственият човек от тогавашния Съвет за сигурност на Руската федерация, който опита да противоречи макар и много малко и жалко на Путин относно решението му руската армия да нахлуе в Украйна. Съответно, Путин го унижи публично и Наришкин приличаше буквално на първолак, припомнете си:

В края на тази седмица руският диктатор раздаде порция медали на "заслужили" - сред наградените бяха чеченският лидер Рамзан Кадиров, както и руски пропагандисти като Евгений Поддубни и създателят на "Рибар" капитан Михаил Звинчук. Наршикин и негови протежата също е трябвало да получат ордени - "За служба към Отечеството" II-ра степен, обаче са били извадени от списъка в последния момент, твърди източник на ВЧК-ОГПУ. Телеграм каналът е считан за приближен до ФСБ – фракциите там не са една и две и са в непрекъсната борба: Кадиров получи нов орден лично от Путин (ВИДЕО)

Междувременно Reuters, цитирайки свои източници в Сирия, публикува материал, според който Русия се изтегля от арабската държава, но не изцяло. Руснаците запазват присъствие в двете си най-важни бази – авиобазата "Хмеймим", провинция Латакия, както и морската си в Тартус, която е единствената такава руска база за Средиземно море. Всички други руски бази обаче са изоставени.

Появиха се и поредни сателитни снимки, показващи руски военнотранспортни самолети Ан-124, които явно са подготвени да бъдат натоварени и то в Хмеймим – още една явна подсказка как Москва ограничава все повече позициите си в Сирия. Източниците на Reuters в новото управление в Сирия твърдят, че тепърва съдбата на руското военно присъствие в страната ще бъде решавана, както и че сили на сирийските бунтовници са в близост до Хмеймим. Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) направи оценка, че около 1000 войници от т.нар. Руски африкански корпус (наемници от частни военни компании, включително "Вагнер"), са в Тартус и Хмеймим, за да осигуряват безопасно изтегляне на тежка руска военна техника:

Reuters: Russia begins partial troop withdrawal from Syria but has no plans to leave its bases



Russia is pulling back troops from the front lines in northern Syria and posts in the Alawite mountains, while maintaining its presence at its bases — the Khmeimim airbase in Latakia… pic.twitter.com/pGwOvruQDB