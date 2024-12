Кадиров получи нов орден лично от Путин (ВИДЕО)

Путин награди чеченския лидер Рамзан Кадиров с орден „За заслуги към отечеството“ II степен, предаде NEXTA. Отличието е дадено на Рамзан Кадиров за неговия „значителен принос в укрепването на руската държавност и отбранителната способност на страната“. Кадри от церемонията показват как Кадиров подтичва към Путин, който бащински му слага огърлието с ордена. Тържеството се проведе в Кремъл, като предварителна информация за събитието не беше обявена.

Kadyrov received a new order personally from Putin



Putin awarded the head of Chechnya the Order of Merit for the Fatherland, II degree, which went to Ramzan Kadyrov for his “significant contribution to the strengthening of Russian statehood and the country's defense capability… pic.twitter.com/FBKpgcYqWp