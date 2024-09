С уникална операция Израел взриви подземен тунел на "Хамас" от 1 км в Газа (ВИДЕО)

Израелските отбранителни сили ЦАХАЛ унищожиха подземен тунел с дължина един километър в центъра на Ивицата Газа, построен насред жилищен квартал.

В уникална прецизна операция израелските военни са открили, картографирали и разрушили тунела, използван от ислямистката групировка "Хамас", в който са били открити няколко помещения, подготвени за дълъг престой, както и оръжия и военно оборудване.

Самото изпълнение на операцията е дело на 5-та бригада на 252-ра резервна бронетанкова дивизия, се отбелязва в съобщението.

Тунелът е бил изграден на няколко нива.

"Прочистването на сектора е дългосрочно усилие", се посочва в съобщение на израелската армия.

