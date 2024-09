Израел: Началникът на контраразузнаването на "Хизбула" е елиминиран

Израелските отбранителни сили ЦАХАЛ съобщиха, че на 28 септември са убили началника на контраразузнавателната служба на "Хизбула" Набил Каук. Той бе част от висшето ръководство на групировката - командир на звеното за вътрешна сигурност и член на изпълнителния съвет на "Хизбула".

Още: Нетаняху: Разчистихме си сметките с Насрала, това е повратна точка в историята

Каук бе известен и с това, че често се появяваше в медиите, представяйки възгледите на групировката по политически, стратегически и военни въпроси.

Той бе отговорен за организирането на множество терористични атаки срещу Израел и нейните граждани, се посочва в изявление на израелските сили.

Още: Ликвидирали Насрала докато гледал речта на Нетаняху пред ООН

🔴ELIMINATED: The Commander of Hezbollah's Preventative Security Unit and a member of their Executive Council, Nabil Qaouk, was eliminated in a precise IDF strike.



Qaouk was close to Hezbollah's senior commanders and was directly engaged in terrorist attacks against the State of… pic.twitter.com/dcvKLRkMbf