Самоубийствен атентат: Падна главата на един от най-издирваните от САЩ терористи

Изпълняващият длъжността министър по въпросите на бежанците в Афганистан е загинал при експлозия в столицата Кабул, обявиха талибаните, които управляват, откакто завзеха властта през лятото на 2021 г. Халил Ур-Рахман Хакани е бил убит при взрива на 11 декември, който е отнел живота и на петима други, съобщиха местни медии. Служители на Министерството на вътрешните работи заявиха пред Associated Press, че взривът е причинен от самоубийствен атентат.

Правителствен източник пък казва пред AFP, че експлозията е станала в Министерството на бежанците в Кабул. Все още никой не е поел отговорност за атентата.

По данни на Държавния департамент на САЩ - убитият е бил висш лидер на влиятелната мрежа "Хакани", отговорна за редица насилствени нападения по време на двугодишната въоръжена кампания на талибаните.

Хакани е включен в списъка на САЩ с най-търсените терористи, като от Вашингтон са обявили награда за главата му в размер на 5 млн. долара.

Халил Хакани е чичо на Сираджуддин Хакани, настоящия министър на вътрешните работи, съобщи Al Jazeera.

Хакани е роден на 1 януари 1966 г. в провинция Пактия в Афганистан. Принадлежи към племето Задран на етническите пущуни - европеиден ираноезичен народ, населяващ югоизточните части на страната и северозападните райони на Пакистан. По време на войната в Афганистан (1979-1989 г.) се занимава с международно набиране на средства за талибаните и подкрепя техните операции. През 2002 г. изпраща хора под свое ръководство, за да подсилят "Ал Кайда" в Пактия. Осем години по-късно предоставя финансиране на талибаните в провинция Логар.

Изпълнява заповеди, дадени от племенника му Сираджуддин - лидер на мрежата "Хакани", който е обявен за терорист през март 2008 г. от страна на САЩ.

