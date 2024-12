САЩ действат с ОАЕ, за да привлекат Башар Асад и да го убедят да скъса с Иран

Съединените щати и ОАЕ обсъждат вдигане на санкциите срещу режима на сирийския диктатор Башар Асад, за да ограничат влиянието на Иран в Сирия, предаде Reuters.

Според агенцията, обсъжданията са станали по-интензивни през последните месеци т.е. те текат преди да тръгне офанзивата на сирийските бунтовници (Сирийската национална/свободна армия и Хаят Тахрир аш-Шам), чийто най-голям успех е превземането на Алепо. Разговорите са съсредоточени върху предлагането на икономически стимули, включително облекчаване на санкции и освобождаване на средства за възстановяване - в замяна на това Асад трябва да се дистанцира от Иран и да спре маршрутите за доставка на оръжия за "Хизбула", отдавна известен важен елемент в прокси мрежата на Техеран в Близкия изток.

И отново, според източници на Reuters, "Хизбула" засега не мисли да праща помощ на Асад срещу бунтовниците.

Основните санкции на САЩ срещу Сирия изтичат на 20 декември, освен ако не бъдат подновени.

Междувременно, боевете в Сирия не спират - руската авиация, която остана единственият що годе действащ елемент от руския контингент в арабската държава, осъществи бомбардировки срещу Университетската болница в Идлиб:

The moment a Russian airstrike hit the university hospital in the city of Idlib. pic.twitter.com/RGxd93sa3t