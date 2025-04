САЩ съсипаха с ракети пристанище в Йемен, изтеглят много войници от Сирия (ВИДЕО)

Масирана американска въздушна атака буквално срина едно от пристанищата на Йемен - Рас Иса. Причината за атаката е, че от това пристанище йеменските бунтовници хути се снабдяват с горива. Според съобщение на хутите, цитирано от The Times of Israel, жертвите на удара са вече над 80 - а по-късно е имало нови удари срещу йеменската столица Сана.

The United States has destroyed the Ras Isa oil port in Yemen.



According to the U.S. military, the port was used by the Houthis to receive fuel that supports their military operations.



It was also reported that at least 20 airstrikes were carried out on Yemen's capital, Sanaa.