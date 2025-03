САЩ унищожи глобален лидер на ИДИЛ в Ирак (ВИДЕО)

САЩ унищожиха глобален лидер на "Ислямска държава" при въздушен удар в провинция Ал Анбар в Ирак. Новината съобщиха от Централното комнадване на САЩ в петък. Атаката е осъществена на 13 март в сътрудничество с иракското разузнаване и сили за сигурност. Става въпрос за глобалния лидер на джихадистите и ръководител на операциите и емир на Делегирания комитет – Абдала Маки Муслих ал-Рифай, който е известен с псевдоним „Абу Хадиджа“. При атаката е унищожен и още един оперативен член на ИДИЛ.

„Абу Хадиджа беше един от най-важните членове на "Ислямска държава" в цялата й глобална организация. Ще продължим да убиваме терористи и да разбиваме техните организации, които заплашват нашата родина и хората на САЩ, съюзниците и партньорите в региона и извън него“, коментира генерал Майкъл Ерик Курила, командир на Централното командване на САЩ.

