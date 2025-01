Семейство с 14 деца е сред загиналите при пожара в турски хотел: Разказ на наша сънародничка (СНИМКИ, ВИДЕО)

76 души са загиналите при пожара в хотела на ски курорт в Турция, а ранените са 51. Сред жертвите има много деца и родители, тъй като инцидентът се случи по време на зимната ваканция на учениците. Много семейства са отишли в ски курорта по време на ваканцията. Цяло семейство с 14 деца е загинало в пожара. Сред загиналите са и много известни личности, сред които популярна спортистка, известен журналист с жена си и двете си деца, виден професор по икономика. Това разказа кореспондентът на БТА в Истанбул Нахиде Дениз в ефира на Нова телевизия.

По нейни думи цялата сграда на хотела е от дърво, в алпийски стил.

‼️ Fire at Turkish Ski Resort Hotel Claims 66 Lives



A fire at the 12-story Grand Kartal hotel in Kartalkaya, Turkey, killed 66 people and injured 51 others, with one in critical condition.

The fire broke out at 3:27 a.m. during the busy semester break, Interior Minister Ali…