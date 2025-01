Огромен пожар в ски курорт в Турция, има загинали (СНИМКИ, ВИДЕА)

Най-малко 10 души са загинали, а още 32-ма са хоспитализирани при пожар в хотел в ски курорта Карталкая в Турция. Пожарът е избухнал през нощта около 3:30 ч. местно време в ресторанта на хотела, съобщава АП, позовавайки се на турския вътрешен министър Али Йерликая. Според съобщенията двама души са загинали, след като са скочили от прозорците на сградата в паниката си. Турският телевизионен канал NTV освен това добавя, че някои хора са се опитали да излязат от стаите си с чаршафи. Според губернатора на провинция Болу Абдулазиз Айдън в хотела по време на пожара са били настанени 234 гости.

A devastating fire at a hotel in Turkey leaves at least 10 dead, with people jumping out of windows in panic



The tragedy occurred at the popular Kartalkaya ski resort in Bolu, Turkey. The fire broke out in the hotel's restaurant.



Reports confirm 10 fatalities, two of whom died… pic.twitter.com/L3SiPKlQjZ