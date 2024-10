Северна Корея изпраща 12 000 войници за Русия: Къде се е била досега армията на Ким Чен Ун?

Освен че предоставя оръжия на Русия, Северна Корея е започнала да изпраща свой военен персонал в украинските територии, окупирани от Русия, каза украинският президент Володимир Зеленски. Южнокорейският министър на отбраната Ким Джон-хьон на свой ред заяви, че Северна Корея може да изпрати редовна войска в Украйна, за да подкрепи Русия - споменават се 12 000 войници.

Севернокорейските войници вече са в Украйна?

Още през 2023-а година Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна съобщи за пристигането в окупираните украински територии на ограничен контингент военнослужещи от Северна Корея, по-специално инженерни подразделения. А в началото на октомври 2024-а ръководителят на Центъра за противодействие на дезинформацията към Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Андрий Коваленко заяви, че в Донецка област севернокорейски военни наблюдават състоянието на боеприпасите. Според украински медии севернокорейските войници вече са дали и първи жертви.

Анонимен представител на украинското разузнаване допуска в медийни изявления, че руската армия е сформирала "специален бурятски батальон", в който са включени и граждани на Северна Корея. Потвърдени данни за броя на севернокорейските военнослужещи на територията на Украйна няма.

Русия не потвърждава официално

Руските власти не потвърждават официално участието на Пхенян във войната срещу Украйна, като се ограничават с общи изявления за "задълбочаване на стратегическото сътрудничество във всички области". През юни 2024-а година севернокорейският лидер Ким Чен Ун и руският президент Владимир Путин подписаха договор за взаимна военна подкрепа.

Засега има само съмнителни "документи", доказващи участието на военни от Северна Корея във войната срещу Украйна. Например в рускоезичен чат в Телеграм, посветен на Пхенян, е публикувано обръщение на корейски език, подписано от командира на първа мотострелкова бригада на Корейската народна армия към Ким Чен Ун. В него офицерът моли другаря Ким да не ги изпраща в Курска област, за да не се бият "срещу НАТО”. Този "документ" е груб фалшификат, убеден е експертът по корейските въпроси Фьодор Тертицки. По думите му в документа има както логически, така и фактически грешки.

