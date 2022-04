Шанхай стигна до крайности в опитите си да се справи с Омикрон (ВИДЕО)

because #Covid_19 , #Shanghai , the most prosperous city in China “lockdown”,All residents are self-isolating at home。 The road is empty and the cat is walking on the street all the time, it feels like the cat is ruling the earth😂。 pic.twitter.com/y1uMstVks6

Уникалното е, че когато казваме 13 000 случая за ден, говорим за асимптоматични случаи. Тези със симптоми са далеч по-малко - в понеделник, 4 април, бяха само 425. Асимптоматичните стават известни заради поголовното масово тестване. Ако откажеш да се тестваш за Ковид, при това всеки ден, може да влезеш в затвора.

Women gets arrested by the CCP for refusing to do daily COVID testing in Shanghai. Refusing COVID testing in China can get you a long prison sentence. pic.twitter.com/RplkSVcyPS — Wittgenstein (@backtolife_2022) April 5, 2022

В очите на китайските власти ситуацията е толкова сериозна, че 38 000 медици от цял Китай бяха командировани да помагат. Има дори разположени постове на силите за сигурност - облечени от глава до пети със специални защитни костюми и въоръжени с автоматично оръжие.

Shanghai is using machine guns and the police state to stop COVID. pic.twitter.com/PhkO8xhRMh — Aaron Ginn (@aginnt) March 31, 2022

Положението е особено и изключително тежко - за тези, които имат нужда от медицинска помощ за други заболявания. Британският ежедневник The Guardian публикува история на двама китайци, които не могат да получат медицинска помощ. Единият е болен от рак - и е докаран дотам буквално да мисли да сложи край на живота си заради нетърпимата болка. Причината за липсата на помощ е Ковид и китайските правила.

China has sent the military and thousands of healthcare workers into Shanghai to help carry out COVID tests for all of its 26 million residents as cases continue to rise, in one of the country's biggest-ever public health responses https://t.co/9NPtB1zix5 pic.twitter.com/h1TE9k2hgl — Reuters (@Reuters) April 4, 2022

Но не само болни от други опасни болести - малки деца, чиито ковид тестове излизат позитивни, моментално биват изолирани от родителите си. Те стоят сами в специални държавни карантинни центрове. Сред тях са дори много малки деца - 2-3 годишни.

Another video has leaked of 200 kids locked up in COVID quarantine at the Shanghai Public Health Clinical Center. The kids have been separated from their parents. There is only 10 nurses taking care of 200 kids.The Chinese Communist Party is reportedly trying to censor all videos pic.twitter.com/uASexLmW8S — WakeUpHumans (@Thunderace4) April 4, 2022

Children with Covid in Shanghai reportedly separated from parents – video https://t.co/QrlRrrGNBm — The Guardian (@guardian) April 4, 2022

Обстановката в Шанхай е сюрреалистична - по улиците вървят роботи, които оповестяват какво да се прави и какво следва да се спазва като правила. Трудно е дори да се сдобиеш с храна - доставките за вкъщи не работят нормално, макар че се активизират проекти за използване на автономни превозни средства т.е. без да бъдат шофирани от човек, за да се разнасят доставки. А в достъпните социални мрежи в Китай, най-вече Weibo, гневът се усеща.

Full Lockdown in Shanghai, this is how they broadcast announcements.



Robot Dog + Speakers#Shanghai #COVID #Lockdown pic.twitter.com/5kJdLrnL8p — Jay in Shanghai 🇨🇳 (@JayinShanghai) March 29, 2022

A company in China called Meituan has just unleashed unmanned delivery vans on the streets of Shanghai in order "to fight COVID and improve safety". pic.twitter.com/cdQUiRVArT — Wittgenstein (@backtolife_2022) April 5, 2022

В отговор, местната власт в Шанхай декларира, че не се е справила с Омикрон и подходът ѝ не е бил достатъчно комплексен. "Работим здраво, за да преодолеем спънките", е основното послание.

Открити са и карантинни учреждения, където заразени с вируса биват настанявани. Но мнозина се питат защо това е нужно, след като повечето хора са със съвсем леки симптоми. Дори медицински специалисти са на мнение, различно от официалната доктрина - изтекъл телефонен запис на разговор с работещи в Центъра по контрол на заразни и паразитни болести в Шанхай сочи за това. В него здравен работник говори по гореща линия с гражданин и му казва, че е предложил случаите с леки симптоми да са под домашна карантина, а не да бъдат прехвърляни в специалните карантинни центрове. "Кой ли обаче ме слуша", заключва горчиво здравният служител.

Почва да се чува и експертно мнение - Омикрон не може да бъде сдържан със стратегия Ковид нула, защото е твърде заразен. "Трябва да живеем с вируса", казва проф. Жин Дон-ян от Института по биомедицински науки в Хонгконгския университет. Това включва масово ваксиниране - но не с китайските ваксини, а с иРНК (Pfizer и Moderna). Властите в Шанхай вече официално заявяват позиция, че РНК ваксини трябва да станат масово достъпни и да се внасят лекарства от чужбина, които са показали ефект срещу COVID-19.

А в Twitter вече има видео, пояснението за което е, че е от протест с искане за вдигане на локдауна.

ОЩЕ: Нова COVID вълна в Китай: Тежък локдаун и масово тестване в Шанхай