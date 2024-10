"Ще отговорим когато, където и както решим": Израелската армия се закани на Иран

Ще отговорим още тази нощ на иранската атака. Това обявиха от израелската армия.

Оттам заявиха, че резултатът от отговора ще бъде видян в целия Близък изток. Говорителят на израелската армия адмирал Даниел Хагари предупреди, че иранската ракетна атака е сериозна ескалация, но Израел е готов, със завършени оперативни планове и "ще отговорим когато, където и както решим". Припомняме, че Иран изстреля стотици ракети срещу Израел по-рано тази вечер. Те обаче не доведоха до съществени разрушения. По думите на Хагари, Иран е изстрелял над 180 ракети, но повечето ракети са били прехванати.

