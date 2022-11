Си Дзинпин обвини канадския премиер, че разкрил какво са си говорели на Г-20 (ВИДЕО)

Във видеото, разпространено от световните агенции, се вижда как президентът Си казва на канадския министър-председател чрез преводач, че това е неуместно, и го обвинява в липса на "искреност". Вероятно е имал предвид съобщенията, че Трюдо е обсъждал предполагаемия китайски шпионаж и намесата в канадските избори по време на срещата. Разговорите, които се проведоха при закрити врата, бяха първите подобни между Трюдо и Си Дзинпин от години насам.

BREAKING: Chairman Xi dresses down Justin Trudeau like a junior employee for leaking their private conversation to the media. Trudeau can barely walk after pic.twitter.com/QlRtbiBSIg