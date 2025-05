Силен трус е регистриран край северния японски остров Хокайдо (СНИМКА)

Силен трус с магнитуд 6,1 бе регистриран на 31 май край северния японски остров Хокайдо, предаде Ройтерс, като се позова на националната метеорологична агенция. Земетресението е станало на дълбочина от 20 километра, с епицентър край източното крайбрежие на Хокайдо. До момента няма данни за пострадали хора и нанесени материални щети. Не е издадено и предупреждение за вълни цунами.

След серия от земетресения: Обявиха извънредно положение в Гърция

Earthquake Detailed Report – 5/31

At around 5:37pm, an earthquake with a magnitude of 6.1 occurred offshore Kushiro, Hokkaidō at a depth of 20km. The maximum intensity was 4. There may be some change in sea level, but there is no concern of damage. #earthquake pic.twitter.com/4Hruik6Vdj