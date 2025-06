Силно земетресение разтърси Турция, има загинал и много ранени (ВИДЕО)

Земетресение след земетресение тресат Турция. Трус с магнитуд 5,8 разтърси морският курорт Мармарис в Югозападна Турция. Една тийнейджърка е загинала и 69 души са ранени, съобщи министъра на вътрешните работи Али Йерликая. Засега не се съобщава за други пострадали или щети. Епицентърът на земния трус е бил регистриран на 68 км дълбочина в морето край Мармарис, допълни турският вътрешен министър.

"14-годишно момиче беше откарано в болница след пристъп на паника, но за съжаление почина въпреки всички интервенции", каза Йерликая.

Трусът е усетен в почти целия регион на Егейско море. Временно беше издадено предупреждение за цунами.

