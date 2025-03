Сирия и Ливан спряха убийствата на границата със сделка, ракети полетяха към Израел (ВИДЕО)

Ливан и Сирия подписаха споразумение за демаркационна линия на границата и за засилване на координацията между двете страни по отношение на сигурността, съобщи на 28 март Саудитската печатна агенция. Сделката, сключена от министрите на отбраната на двете държави в Саудитска Арабия късно вчера, идва след сблъсъците в граничните райони по-рано този месец, при които загинаха няколко души, а десетки бяха ранени и от двете страни.

Всичко започна, след като министерството на отбраната в Дамаск обвини подкрепяната от Иран шиитска групировка "Хизбула", че е екзекутирала трима сирийски войници. Това е твърдение, което ливанската организация отрича - според нея военните пресекли границата, за да крадат добитък, и били убити от местни пастири. Според военния анализатор Руслан Трад, който е специалист по Близкия изток, не може да се говори за сблъсък на Сирия с държавата Ливан, а с "Хизбула": Европа е заблуждавана и може да помогне на Русия и Иран: Анализ на Руслан Трад.

Снимка: Getty Images

Планът за демаркация на границата идва и след свалянето в началото на декември 2024 г. на 54-годишното управление на семейство Асад в Сирия, което доведе до напрежение по границата. Там ливанската терористична групировка „Хизбула“ беше активна от двете страни по време на 14-годишната гражданска война в Сирия.

Ливанският министър на отбраната Мишел Менаса трябваше да посети сирийската столица Дамаск в сряда, но визитата беше отменена. По-късно Менаса и сирийският му колега Мурхаф Абу Касра отлетяха за Джеда в Саудитска Арабия, където проведоха разговори с участието на саудитския министър на отбраната Халид бин Салман и подписаха споразумението.

Още: Гняв, страх и срам: Съдбата на християните в Сирия е предопределена

Двете страни са се съгласили със „стратегическото значение на демаркацията на границата им“, както и със създаването на правни и специализирани комитети в различни области. Има консенсус да се „задействат координационни механизми“ за справяне с всякакви предизвикателства пред сигурността по границата.

"Саудитска Арабия подкрепя сигурността и стабилността в двете страни, което повишава регионалната сигурност", пише още в споразумението, цитирано от The Times of Israel.

Sirens sounded moments ago near the city of Kiryat Shmona in northern Israel, following the launch of two rockets from Lebanon, one being intercepted by the “Iron Dome” and the other landing near the border area, resulting in no damage or casualties. pic.twitter.com/sec6thmSn6