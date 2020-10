Сирийски наемник разказа как е вербуван да се бие за Азербайджан в Нагорни Карабах (ВИДЕО)

В момента са разположени 1000 сирийски бойци, които работят за турска частна компания за охрана, което потвърждава намесата на регионална сила като Турция и заплашва да разбие крехкото статукво в Кавказ

Defense Army divisions captured another terrorist the interrogation of who leaves no doubt about presence of terrorists on the front line.



The name of the captured Islamist-extremist terrorist is Mehred Muhammad Alshkher. He was born in Syria’s Hama town. pic.twitter.com/u7yruGlNZb — Shushan Stepanyan (@ShStepanyan) October 30, 2020

VIDEO: A hospital is damaged by rocket fire in Nagorno-Karabakh. AP reporters witnessed a tense evacuation to the basement, but patients in a ward for COVID-19 cases were too sick to be moved.

Full Story: https://t.co/TyEuDSxBRG pic.twitter.com/JVCznrikOP — AP Europe (@AP_Europe) October 30, 2020

Присъствието на враждебни сирийски сили до границите на двете държави също притеснява Иран.

Hopes of ending nearly a month of bloodshed in the mountain enclave of Nagorno-Karabakh were receding on Thursday as Azeri and ethnic Armenian forces fought new battles on the eve of talks in Washington.https://t.co/HV1b6kDnPq pic.twitter.com/lk0QRWVS2B — Atlantide (@Atlantide4world) October 22, 2020

As a result of #Azerbaijan’s air strikes at Stepanakert, capital of #Artsakh/#NagornoKarabakh, residential buildings and the gas pipeline have been damaged.#ArtsakhStrong pic.twitter.com/66RL4XsQss — Anna A. Naghdalyan (@naghdalyan) October 23, 2020

Около 200 души са убити при конфликта в Карабах, включително 10 сирийци и 30 цивилни.

Анкара подпомага Баку в конфликта с арменците от 1994 г., който отдавна е в сферата на влияние на Русия.Няма изгледи за прекратяване на конфликта, след катоБаку отхвърли изявление на Армения, че Ереван е готов да работи с медиатори за спиране на огъня. Азербайджан иска първо Армения да изтегли войските си. Анкара е в сблъсък с Москва на три различни горещи точки: двете страни подкрепят враждуващи сили в Сирия, Либия и сега в Нагорни Карабах.Турция отдавна поддържа културни и икономически връзки с Азербайджан, докато Русия е във военен съюз с Армения, но също поддържа връзки с управляващия елит в Баку и продава оръжия на двете страни. Няколко бойци от сирийската опозиция в провинция Идлиб разкриха пред британския вестник, че през последния месец военни командири и лица, които твърдят, че представляват турски компании за охрана, са им предложили да пазят наблюдателни постове и петролни и газови находища в Азербайджан. Договорите са от 3 до 6 месеца.Мустафа Халид, който поиска истинското му име да не бъде използвано, разказа пред изданието, че е нает на 18 септември и сега е поставен на пост на фронта. 23-годишният боец от град Идлиб разкри, че е пътувал като част от група от 1000 сирийски мъже от подкрепяните от Турция дивизии "Султан Мурад", "Сюлейман Шах" и "Ал Хамза", които са преминали през граничния пункт "Хавар Килис" на път към военна база в Газиантеп на 23 септември.На следващия ден са летели до Истанбул и оттам с турски военно-транспортни самолети до Азербайджан. Данните от сайта Flight Radar, който следи движението на самолетите, както и снимки и координати, изпратени на вестника, потвърждават думите на боеца. Разположените в Нагорни Карабах войници носят сини униформи като азерските граничари."Дойдох тук заради пари и по-добър живот в Сирия, където условията на живот са мизерни. Възприех това като работа, нищо повече", отбеляза той.Миналия декември The Guardian съобщи, че по същия начин Анкара е разположила сирийски наемници в Либия. Изпратени са между 10 000 и 16 000 сирийци от бунтовнически групи в северноафриканската държава.