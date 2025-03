След лавина: Десетки хора се спасиха в метални контейнери в Индия (ВИДЕО)

Десетки строителни работници бяха извадени живи от метални контейнери, след като бяха затрупани от лавина в Хималаите в индийския щат Утаракханд, съобщи BBC. Те оцеляха, тъй като контейнерите имаха достатъчно кислород, за да ги поддържат, докато спасителите успеят да ги изровят, съобщиха индийските медии. Членове на индийската армия, национални и щатски сили за реагиране при бедствия и местната администрация работиха за освобождаването на работниците, използвайки хеликоптери и дронове за операцията.

Indian Army races against time to locate four missing workers after a deadly avalanche trapped over 60 in Uttarakhand's Chamoli



