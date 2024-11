След победата на Тръмп: Намалява шансът за нов ирански удар срещу Израел

След победата на президентските избори в САШ на Доналд Тръмп, шансът за нов ирански удар срещу Израел през 2024 г. е намалял с над 25% и сега възлиза на 45%. Това показват данните на най-голямата финансова платформа за прогнози в света Polymarket.

Since the Election Win by President-Elect Donald J. Trump, the Chance on Polymarket’s Betting Market of another Iranian Strike against Israel in 2024, has dropped over 25% and is now sitting at a 45% Chance. pic.twitter.com/t8lS7SOkNc

Израелският премиер Бенямин Нетаняху беше един от първите, които приветства преизбирането на Доналд Тръмп, определяйки го като "най-голямото завръщане в историята". В разговора си двамата "са се съгласили да работят заедно за сигурността на Израел". Заплахата от страна на Иран също е била обсъдена.

Припомняме, че катарското външно министерство съобщи, че страната замразява участието си като медиатор в преговорите между "Хамас" и Израел за мир в Газа, докато не види, че има истинско желание да се постигне мир.

Following them having ordered Hamas Officials to immediately vacate the Country; the Qatari Ministry of Foreign Affairs has announced that it is suspending its participation in the Ceasefire and Hostage Negotiations between Israel and Hamas, stating that they will only rejoin the… pic.twitter.com/xSYZiTh6aX