След трагедията с българин: В Ивицата Газа откриха масов гроб на хуманитарни работници (ВИДЕО)

Деветима лекари от Палестинския Червен полумесец и няколко служители на Гражданска защита отиват с линейки да помагат на пострадали в град Рафах, намиращ се в южната част на Ивицата Газа, и изчезват на 23 март тази година. Нападнати са от израелските сили, твърди забранената в Израел катарска телевизия Al Jazeera, която открито заема страната на палестинците във войната, избухнала след клането на "Хамас" от 7 октомври 2023 г.

Следва седмица на израелски пречки, докато международни екипи най-накрая успяват да влязат в района, където са изчезнали медиците и спасителите. Там откриват ужасяващи доказателства за преки нападения срещу хуманитарни работници. Твърди се, че издирваните хора са открити в масов гроб.

Властите в Израел твърдят, че медиците не са убити умишлено - сред тях имало терористи.

Една линейка е била изпратена в Ал-Хашаашин в Рафах, за да помогне на хора, ранени от израелските атаки в неделя, 23 март. Израелските войници стреляли по нея, като ранили екипа вътре, твърди Томазо Дела Лонга - говорител на Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец. След това са изпратени още три линейки, за да помогнат на ранените и на нападнатите си колеги. Всички екипи, изпратени в помощ на първоначалната линейка, са направили това през светлата част на деня, потвърждават от Гражданска защита.

Сред убитите медици има служители на Бърза помощ, които транспортират ранените и понякога оказват спешна медицинска помощ. Al Jazeera назовава имената им - Езедин Шаат, Мостафа Хафага и Салех Муамер.

Имало е и петима доброволци, които оказвали първа помощ - Ашраф Абу Лабда, Мохамед Бахлул, Мохамед ал-Хейла, Раед ал-Шариф и Рифат Радуан.

Служителят на Бърза помощ Асад ал-Насасра все още е в неизвестност. „Не знаем къде е той“, казва Делла Лонга.

