След удар с дрон: САЩ ликвидира лидер на проиранска въоръжена група в Багдад

Движението е смятано за част от "Хашд аш Шааби", която е коалиция от бивши паравоенни бойци. Те са включени в редовните части на иракската армия, която обединява проиранските въоръжени групи.

Abu Baqir al-Saadi and Arkan Al Alaywi both High-Ranking Leaders within the Iranian-Backed Militia Group, Kata'ib Hezbollah have reportedly been Killed in an Assassination Airstrike, likely by a U.S. MQ-9 “Reaper” Drone, tonight on their Vehicle in Eastern Baghdad, Iraq. pic.twitter.com/gBOPrY3vys