Сравняват я с клане: Израелската атака срещу град Сабра (ВИДЕО)

Най-малко 15 души са били убити и 50 ранени при израелска атака срещу Сабра в град Газа, съобщи гражданска защита на анклава пред Al Jazeera. Говорителят на гражданската защита в Газа описа събитието като „пълномасово клане“. Най-малко шест от жертвите са били деца. Около 85 души все още са блокирани под развалините. Видео, публикувано в социалните медии от палестинския фотограф Халил Алшагнуби, показва хаос по улиците на квартала на град Газа, след като израелската армия бомбардира сграда там.

