Нападение срещу съдебна сграда в Иран: Ето кой стои зад атаката (ВИДЕО)

Атака с оръжие и граната е била извършена от група мъже срещу съдебна сграда в Югоизточен Иран. Загинали са шестима души, включително дете. 20 души са ранени. Новината съобщава ABC News, позовавайки се на материал в държавната телевизия в страната. Силите за сигурност в Иран са убили трима от въоръжените мъже при сблъсък в неспокойната южна провинция Систан и Белуджистан. Нападението е станало в столицата на провинцията Захедан. Полицията и силите за сигурност незабавно са поели контрола над мястото, на 1130 километра или 700 мили югоизточно от столицата Техеран.

В доклад на полуофициалната информационна агенция Тасним, за която се смята, че е близка до силите за сигурност, за нападението е обвинена войнствената групировка Джайш ал-Адл, която иска независимост за източната част на Иран - Систан, и югозападната част на Пакистан - Балучистан.

Провинцията, граничеща с Афганистан и Пакистан и досега е била място на случайни смъртоносни сблъсъци с участието на бойни групировки, въоръжени контрабандисти на наркотици и иранските сили за сигурност.

През октомври при нападение срещу ирански полицейски конвой в провинцията загинаха най-малко 10 служители на реда.

#Breaking: Al-Qaeda affiliated Jaish ul-Adl (Jundallah) conducted a suicide attack at courthouse of #Zahedan in east of #Iran. They killed six civilians and casued injuries in 22 others for their demonic Allah. Like all other Islamic terrorist groups, these Jihadists take revenge… pic.twitter.com/CfXVuowB0e