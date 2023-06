Столнеберг към Ердоган: Швеция изпълни задълженията си за членство в НАТО (СНИМКИ)

"Швеция е предприела значителни конкретни стъпки, за да отговори на опасенията на Турция и изпълни задълженията си", заяви Столтенберг след среща с турския президент Ердоган. Той изброи, че това включва прекратяване на оръжейното ембарго и засилване на сътрудничеството в борбата с тероризма, както и срещу ПКК.

Той отбеляза още, че през последните няколко дни е влязло в сила ново важно антитерористично законодателство и че Швеция е изпълнила задълженията си. ОЩЕ: Байдън е поискал от Ердоган да се откаже от възраженията си срещу Швеция (ВИДЕО)

Столтенберг заяви, че е трудно да се видят демонстрации срещу Турция и НАТО в Швеция, но „не трябва да се позволява на организаторите да успеят в опитите си да блокират сътрудничеството в борбата с тероризма и да спрат Швеция да се присъедини към Алианса“.

Генералният секретар и президентът Ердоган се договориха Постоянният съвместен механизъм между Турция, Финландия и Швеция да се срещне отново след седмица, с очакване за финализирането на присъединяването на Швеция във възможно най-кратък срок. ОЩЕ: Чавушоглу към Швеция: Изпълнете задълженията си, за да вдигнем възраженията за НАТО

В Twitter Столтенберг определи срещата си с Ердоган като продуктивна за подготовка на срещата на върха на НАТО във Вилнюс. "Обсъдихме членството на Швеция в НАТО и аз приветствам, че Турция, Швеция и Финландия ще се срещнат отново в Постоянния съвместен механизъм", написа Столтенберг.

