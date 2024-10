Стотици протестираха срещу ареста на кмет заради връзки в ПКК (ВИДЕО)

Стотици протестираха в Истанбул срещу ареста на градоначалник, обвинен в членство в забранената кюрдска групировка ПКК. В демонстрациите се включи и кметът на мегаполиса Екрем Имамоглу.

Демонстрантите се събраха пред двореца на правосъдието в мегаполиса, за да осъдят ареста на Ахмет Йозер, кмет на Есенюрт, град в провинция Истанбул.

Йозер е бил задържан по-рано в сряда и обвинен в принадлежност към Кюрдската работническа партия (ПКК). Той е университетски преподавател, избран на общинските избори през март от квотата на Републиканската народна партия.

#Breaking İstanbul's Esenyurt district mayor has been remanded in custody on charges of "being a PKK member."



Ahmet Özer, a member of the main opposition CHP, was endorsed by the pro-Kurdish DEM in the local elections.



CHP and DEM members protest outside the courthouse. pic.twitter.com/ztGiM7GrS7