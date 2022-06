Стотици загинали и ранени след силното земетресение в Афганистан

"За нещастие миналата нощ имаше силно земетресение в четири окръга на провинция Пактика, което уби и рани стотици наши сънародници и унищожи десетки къщи", заяви правителственият говорител Билал Карими.

Снимки в социални медии показват хора в носилки, рухнали сгради и руини в провинция Пактика, на границата с Пакистан.

At least 300 people have been killed and more than 500 others injured in a magnitude 7.0 earthquake in Paktika province.#Afghanistan #earthquake #paktika pic.twitter.com/quGypQR7gp