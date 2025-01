Студентка рани осем души с чук в Япония (ВИДЕО)

Осем души бяха ранени при нападение с чук в университет в Токио в петък, като 22-годишна студентка беше арестувана на място, съобщиха японските медии, според обществената телевизия NHK, която цитира полицейски източници казвайки, че следобедната атака е извършена в кампуса Тама на университета Хосей, предава CBS News. NHK и други медии казаха, че нападателят, студентка по социология. Тя замахнала с чук по време на час. В няколко доклада се казва, че хората са били забелязани да кървят от главата.

Видео на живо, излъчено от NHK, показа редица коли за спешна помощ с мигащи светлини в кампуса в предградието на квартал Мачида на японската столица.

‼A girl with a #hammer attacked students at the Hosei University campus in #Tokyo – Kyodo



Eight students were injured.



The attacker was their 22-year-old classmate, a citizen of South Korea, the TV channel notes. She was detained.