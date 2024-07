Събраха се в чест на Шива: Десетки загинаха на религиозно събитие в Индия (ВИДЕО)

Десетки хора загинаха поради блъсканица по време на религиозно събитие в Индия, съобщават световните медии.

Тълпата се е събрала за събитие в чест на хиндуисткото божество Шива в село Мугалгархи. Когато хората тръгнали да се разотиват в края на събитието, започнала блъсканицата, пише BBC.

❗️27 Dead In Stampede At Hathras Religious Event



The stampede occurred at a prayer meeting for Lord Shiva. Disturbing visuals circulating on X show bodies being brought to a community health centre.



📹 @WithPilotSaab pic.twitter.com/ALldbLCnsI