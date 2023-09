Тайфунът Хайкуи набира сила: Евакуирани са хиляди хора (ВИДЕО)

Хайкуи, който до неделя сутринта вече беше донесъл проливни дъждове, е с постоянна скорост на вятъра от около 140 км/ч и се очаква да достигне сушата в източната част на Тайтунг към 17:00 ч. (09:00 ч. по Гринуич).

Училищата и офисите в южната и източната част на острова бяха затворени, а повече от 200 вътрешни полета бяха отменени, предаде АФП.

Малко преди 9:00 ч. сутринта бурята се намираше на около 180 км източно от Тайван, съобщиха от Централното метеорологично бюро на Тайван на пресконференция.

Typhoon #Haikui is barreling toward #Taiwan with winds of 165 km/h. Landfall near Taitung in the next few hours. pic.twitter.com/XGN8oz22tB