Невиждан от над 70 години тайфун помита Китай (ВИДЕО)

Десетки милиони хора в гъсто населените крайбрежни райони на Южен Китай останаха на закрито в очакване на бурята, пише БГНЕС.

"Саола" предизвика най-високата степен на заплаха в Хонконг - издавана само 16 пъти от Втората световна война насам - и регистрира ветрове със скорост около 210 километра в час в пиковия си момент. Опасността беше понижена преди разсъмване, когато тайфунът премина покрай града и се насочи към крайбрежните райони на континентален Китай, без да се съобщава за жертви и с далеч по-малки щети от тези, създадени от мощния тайфун "Мангут" през 2018 г.

Но властите предупредиха хората да останат нащрек, тъй като в центъра си Саола все още има устойчиви ветрове със скорост 145 километра в час, които създават буреносни вълни, предизвикващи бурни вълнения в крайбрежните райони.

Множество паднали дървета и скелета са наблюдавани в региона, пръснати по пътищата на Хонконг, счупени прозорци и протекли фасади около големи сгради, а местните медии съобщиха, че слънчеви панели са били откъснати от покривите.

