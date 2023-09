Талибаните пристигнаха в Русия, за да се борят заедно срещу тероризма (ВИДЕО)

Московският формат беше създаден през 2017 г. като регионална платформа за консултации между специални пратеници на Русия, Афганистан, Индия, Иран, Китай и Пакистан за насърчаване на мира, стабилността и улесняване на националното помирение в опустошения от войната Афганистан. По-късно пет държави от Централна Азия - Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан се присъединиха към дипломатическите контакти.

Основният акцент тази година е формирането на афганистанско правителство, което да обедини страната чрез приобщение. Талибаните са почти изключително от племето пущуни, една от многобройните племенни групи в Афганистан, но представляват около 55% от цялото афганистанско население. Талибаните са заявили, че ще позволят по-представително афганистанско правителство, което да включва и други представители извън пущуните, но това не се е случило досега.

Друг основен акцент конкретно в Казан е борбата с тероризма и наркотрафика.

Припомняме, че талибаните са признати от Москва за терористична организация, което обаче явно не притеснява ни най-малко режима на Путин:

