Талибаните искат Русия да ги пуска по-лесно на руска територия (ВИДЕО)

Според информацията, Амир Хан Мотаки е говорил с руския посланик Дмитрий Жирнов в Кабул. На срещата Мотаки е приканил Жирнов да съдейства и да окаже помощ, за да може афганистански "бизнесмени и граждани" да влизат по-лесно в Руската федерация.

The head of the diplomatic service of the "Taliban" terrorist organization asked Russia to simplify the issuance of visas



Amir Khan Mottaki met with Ambassador Dmitry Zhirnov in Kabul and urged him to help simplify entry to the Russian Federation for Afghan "businessmen and… pic.twitter.com/p9NIV2J4pc