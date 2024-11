Танцувала без хиджаб: 16-годишно момиче скочи от покрива на сграда в Иран (СНИМКА)

16-годишно момиче посегна на живота си в Иран, скачайки от покрива на сграда. Причината - тийнейджърката беше заплашена с изключване от училище, защото танцувала без хиджаб. Новината съобщава гръцката държавна телевизия ERT, позовавайки се на информация на Daily Mail.

Изображение на последните моменти на Aрезу Кхавари, показващо балансирането й на ръба на сграда, се разпространява в платформата X, като някои потребители на социални медии осъдиха строгите закони за дрескода в Иран.

Forced Hijab Claims Another Life: 16-Year-Old Arezoo Khavari Takes Her Life After School Harassment Over Dress Code Violations💔



A 16-year-old schoolgirl named #ArezooKhavari tragically took her own life by jumping from a building after being sent back from a school trip for… pic.twitter.com/VjCIBUaKb8