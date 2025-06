Уж скоро: Тръмп с цел за минимум примирие в Газа (ВИДЕО)

"Току-що говорих с някои от замесените хора и ситуацията е ужасна. Смятаме, че през следващата седмица ще постигнем прекратяване на огъня. Даваме много пари и много храна в този район, защото трябва. На теория не участваме в това, но участваме, защото хората умират". Това заяви американският президент Доналд Тръмп, визирайки продължаваща война в Ивицата Газа, която отдавна стигна до мащаби, които за мнозина представляват геноцид на палестинците от страна на израелската армия.

Тръмп призна, че е видял много хора, които "нямат храна, нямат нищо", но и каза, че "лоши хора" вземали храната, но имало било "система" това да не се случва повече. С тези думи той косвено защити позицията на израелския премиер Бенямин Нетаняху, че "Хамас" контролира всичко, отиващо като хуманитарна помощ в Газа. Нетаняху, обаче, е издирван от Международния наказателен съд в Хага именно с обвинение, че използва глада като оръжие в Газа - т.е. извършва военно престъпление - Още: След словесната престрелка със световни лидери Нетаняху пусна още помощи в Газа

"Други страни помагат, но никой не помага - правим го ние, защото трябва, на хуманитарна основна", заяви Тръмп. "Говорим за спасяване на хиляди, вероятни милиони животи - това е по-важно от всичко друго", добави той и каза, че "други държави трябва да ни помагат".

🤔Trump: Gaza ceasefire could happen within next week



