Иран работи да се справи с щетите по ядрените си обекти (САТЕЛИТНИ СНИМКИ)

Иран продължава упорито да действа за възстановяване на щетите, нанесени от американските бомбардировки по най-ключовите ирански ядрени проекти. Нови сателитни снимки показват какво правят иранците - специално в обектите във Фордо и Исфахан.

Сателитни снимки от 26-27 юни от Исфахан показват, че отворът на един от тунелите към подземната част на комплекса вече е доста разчистен - Още: "Унищожени са половината от обектите, но не на ядрената програма на Иран": Анализ

NEW: The tunnel’s open — Iran has cleared the entrance at Isfahan, deemed too deep for MOPs.



Source: ArmsControlWonk pic.twitter.com/rzxx0rECgj — Clash Report (@clashreport) June 28, 2025

По отношение на Исфахан - комплексът там е по-стар от този във Фордо и САЩ го обстреляха с крилати ракети "Томахоук". В края на миналата година Der Spiegel публикува разузнавателна информация, че аятолах Али Хаменей е дал заповед за изграждането на таен тунел в непосредствена близост до съоръжението за обогатяване на уран в Исфахан. В новото подземно съоръжение се планираше производството на големи количества уранов хексафлуорид (UF6). UF6 е основното вещество за обогатяване на уран в газови центрофуги – важна стъпка към създаването на ядрена бомба.

Проектът за тунел е реализиран от работна група, създадена изключително за тази цел и пряко подчинена на Хаменей.

Що се отнася до Фордо, който беше бомбардиран от САЩ с най-мощните противобункерни бомби в света, нова сателитна снимка показва, че на място има работници и техника, които местят нещо:

NEW satellite images show Iranian crews clearing damage at the Fordow nuclear site, days after US B-2s hit it with 30,000 lb bunker-buster bombs.



Before the strike, vehicles were seen moving unknown contents from the site to a nearby location. pic.twitter.com/YL0ux1i4ja — Clash Report (@clashreport) June 28, 2025

Междувременно, американският президент Доналд Тръмп категорично отрече, че САЩ имат идея да дадат до 30 млрд. долара за развитие на ядрена програма за мирно ползване на атома в Иран. Той определи идеята като "абсурдна" и обвини публикувалите я медии в разпространение на фалшиви новини - Още: След "по-големите бомби": САЩ вече готвят "ядрени подаръци" за Иран

Trump:



Who in the Fake News Media is the SleazeBag saying that “President Trump wants to give Iran $30 Billion to build non-military Nuclear facilities.”



Never heard of this ridiculous idea. It’s just another HOAX put out by the Fake News in order to demean. pic.twitter.com/f5YA2gqFM2 — Clash Report (@clashreport) June 28, 2025