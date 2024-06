Турция поиска в БРИКС след четвърт век чакане за ЕС, Путин е доволен

На 3 юни Фидан бе на посещение в Пекин, което е най-ключовата визита на турски официален представител в Китай от 2012 г. насам. Той проведе разговори с китайския си колега Уан И и други официални лица.

Запитан дали Турция би искала да се присъедини към БРИКС, Фидан отговори: „Разбира се, че бихме искали, защо да не искаме?“. Той обаче не даде повече подробности.

Turkey has announced its desire to join BRICS instead of the EU, of which it has been a candidate since 1999



Turkish Foreign Minister Hakan Fidan believes it could be a "good alternative to the EU," the South China Morning Post reported.



