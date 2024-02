Турският изтребител Kaan от пето поколение с първи полет в небето (ВИДЕО)

Той е разработен, за да замени изтребителите F-16, които е планирано да бъдат изведени от употреба от турските военновъздушни сили през 2030 г.

ОЩЕ: Украински посланик: Ще има изненади на фронта, планираме да купим турски изтребители 5-о поколение KAAN

В изявление на президентството се посочва, че KAAN е многоцелеви национален боен самолет с превъзходни способности, отговарящи на изискванията за всички видове битки въздух-въздух и въздух-земя като "ще осигури прецизен и точен удар с повишена бойна мощ благодарение на използването на изкуствен интелект и с поддръжката на невронна мрежа".

Official footage of 🇹🇷 Turkiye's KAAN fighter first flight pic.twitter.com/BNuPYeLYjn