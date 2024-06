Училищен автобус едва се спаси: "Хизбула" атакува Северен Израел (ВИДЕО)

Първите ракети от Ливан започнаха да удрят Северен Израел около 8 часа сутринта в неделя, докато деца бяха превозвани с автобуси до училища в градове и общности по граничната зона. Разтърсващи кадри заснеха как учениците търсят прикритие на фона на звуците на сирени за въздушна атака. ОЩЕ: "Хизбула" свали израелски дрон в Ливан (ВИДЕО)

🚨This morning in northern Israel: Children running for their lives on their way to school.



This is our children’s reality in northern Israel. What would you do if it was yours? pic.twitter.com/SdBPzqpCPp