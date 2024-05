Байдън за Близкия изток: Време е тази война да спре

"В последните осем месеца видяхме сърцераздирателна болка и от двете страни", каза още Байдън.

Той говори за страданието на израелските семейства, преживели сексуалното насилие и безмилостната бруталност на Хамас на 7 октомври. Още: Нетаняху се озъби на Байдън: Израелците ще се бият с нокти, ако трябва

"Твърде много хора бяха убити и ранени, включително деца, в Газа, чийто народ е претърпял истински ад", каза президентът. Той припомни също така смъртоносния удар и пожара в неделя в Рафа.

Той очерта ново предложение на Израел за прекратяване на войната в Газа с Хамас. То включва триетапна пътна карта с 6-седмично прекратяване на огъня, което ще стане постоянно, и след това възстановяване на Газа с международна помощ

По думите му преговорите между първа и втора фаза биха били трудни, но палестинските и израелските лидери трябва да се обединят, за да възстановят Газа, без да позволяват на Хамас да се превъоръжава.

"Няма нищо лесно в справянето с една от най-сложните ситуации на сигурност в света", добави Байдън.

Той завърши изявлението си с думите: „Време е да започнем този нов етап, да върнем заложниците у дома, Израел да бъде в безопасност, страданията да спрат". Още: Тръмп обвини Байдън, че заема страната на Хамас

„Време е тази война да свърши и следващият ден да започне“, казва още той, след което си тръгна, без да отговаря на въпроси на медиите.

В момента израелските сили са в централната част на Рафа, в южната част на Газа, но по-рано тази седмица Белият дом заяви, че Израел не е прекрачил никакви „червени линии“, определени от Байдън.

В неделя израелски удар и последвал от него пожар убиха най-малко 45 палестинци в Рафа, предизвиквайки международно възмущение.

Happening Now: President Biden delivers remarks on the Middle East. https://t.co/5mOwdlI7KC