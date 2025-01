Ужасен съм: Нетаняху разпореди отлагане на освобождаването на палестинските затворници (ВИДЕА)

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху е наредил отлагане на освобождаването на палестински затворници, както бе предвидено по-рано, като автобусите, които трябваше да ги превозят до граничната ограда, са били върнати обратно. Сключеното споразумение предвижда днес, 30 януари, трима израелски заложници да бъдат освободени от екстремистите от "Хамас" в замяна на 110 палестински затворници. "Премиерът Бенямин Нетаняху, заедно с министъра на отбраната Израел Кац, нареди да се отложи освобождаването на терористите, предвидено за днес, докато не се гарантира безопасното отпътуване на нашите заложници в предстоящите фази", заявиха от канцеларията на Нетаняху. Източник от "Хамас" коментира, че групировката е в контакт с посредници, за да "принуди" Израел да освободи затворниците.

You call this a hostage release? Depraved. And even more depraved to think how many in the West actually support Hamas pic.twitter.com/OGJLzDXf50

Малко по-рано палестинското ислямистко движение предаде на Израел поредната група заложници, предвидена за освобождаване в съответствие със споразумението за прекратяване на огъня.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че е наблюдавал ужасен "шокиращите сцени", съпътствали освобождаването на тези заложници, при които те бяха блъскани и трудно си проправяха път през огромно събрало се множество в Газа.

Netanyahu shocked by horrifying footage of hostage release



A crowd in the Gaza Strip literally besieges terrified captives and attacks a Red Cross vehicle.



"This is further proof of the unfathomable brutality of the Hamas terrorist organization," said the Israeli Prime… https://t.co/xbc9DPGoRl pic.twitter.com/VO0A53ipDB