В Иран арестуваха 12 души "с европейски връзки", протестите ескалираха (ВИДЕО)

Още от началото на масовите протести върховният водач Али Хаменей и приближените му обвиняват САЩ, Израел, Саудитска Арабия и европейски страни в подклаждане на "бунтове". Корпусът на гвардейците на ислямската революция в провинция Маркази - югозападно от Техеран, заяви, че е арестувал "мрежа с 12 членове, свързани с чужбина", предаде БГНЕС.

Властите твърдят, че задържаните били "под ръководството на контрареволюционни агенти, живеещи в Германия и Нидерландия" и са извършвали "дейности срещу националната сигурност". Те са се "опитали да се сдобият с оръжие и са възнамерявали да извършат подривни действия", но са били заловени, преди да успеят да го сторят.

Междувременно протестната активност се увеличи значително на 5 декември, което съвпада с призивите на младежките организации за провеждане на общонационални демонстрации поне три поредни дни. От Института за изучаване на войната (ISW), които подготвят ежедневни анализи за случващото се в Иран, съобщиха, че вчера са били отчетени най-много протестни действия в рамките на ден от 28 септември насам.

Ръководителят на съдебната власт Голам Мохсени Еджей призова властите да идентифицират, арестуват и съдят протестиращи, организирали националните протести – „бързо и решително“.

На 5 декември се проведоха най-малко 29 протеста в Ислямската република в цели 16 провинции. В 73 града в рамките на 27 провинции пък имаше стачки на търговци, шофьори на камиони и индустриални работници.

Despite unprecedented repression tonight, #IranProtests continue in various Tehran districts, Mashhad, Isfahan, Shiraz, Hamedan, Amol, Karaj, Zanjan, Ilam, Bandar Abbas, Arak, Rasht, etc. The protests shall overcome the mullahs’ regime; bring freedom &ppl’s sovereignty to #Iran . pic.twitter.com/VLE51m7RMJ

В Сакез – родния град на Махса Амини - протестиращите хвърлиха запалителни материали и подпалиха къщата на служител по сигурността.

Командирът на правоприлагащите органи в провинция Систан и Белуджистан - бригаден генерал Мохамед Ганбари, съобщи вчера за смъртта на служител, когото неизвестни въоръжени лица нападнали и ранили в Чабахар на 4 декември. Около 64 служители по сигурността са загинали от началото на протестите на 16 септември.

Миналата седмица ирански генерал заяви, че при размириците са загинали над 300 души, включително десетки служители на сигурността. Базираната в Осло неправителствена организация "Група за правата на човека в Иран" заяви, че най-малко 448 души са убити от силите за сигурност по време на продължаващите общонационални протести. Хиляди са арестувани, включително известни ирански актьори и футболисти.

I salute Bazaar merchants across #Iran who stopped work and went on strike on the 81st day of Iran uprising. They joined university students and other social strata to support #Iranprotests. #IranRevolution will win victory! pic.twitter.com/Elkbp0A2aE