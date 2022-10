В Иран силите за сигурност стрелят по протестиращи

"Силите за сигурност са изстреляли сълзотворен газ и са открили огън по хората на площад Зиндан, град Сакез", заяви в Twitter Hengaw, базирана в Норвегия група, която следи за нарушения на правата в Кюрдистан.

В град Букан също има размирици - в квартал "Мирабад" полицията влезе в остър сблъсък с протестиращи студенти:

Hengaw has been informed that the students in Mirabad, Bukan, were severely attacked by the security forces.

People have faced the security forces in order to protect the students.



