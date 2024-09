В очакване на война: Хиляди се евакуират от Южен Ливан (ВИДЕО)

Израелските въздушни удари по "Хизбула" продължиха и през нощта на 23 срещу 24 септември, докато хиляди хора започнаха да бягат от домовете си в Южен Ливан.

В понеделник ливанското министерство на здравеопазването съобщи, че най-малко 492 души са загинали, а повече от 1645 са ранени в най-смъртоносния ден, откакто Израел и "Хизбула" водеха война през 2006 г.: Извънредно положение в Израел и над 350 убити при една атака в Ливан: Войната идва (ВИДЕО).

Thousands of Lebanese are fleeing the south of the country, with kilometers of traffic jams forming on the roads



The Israel Defense Forces began launching massive strikes on Lebanon on the morning of September 23. Later, the IDF announced the launch of a “pre-emptive offensive… pic.twitter.com/4IWnO6bNvS