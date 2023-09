В Турция плуват по улиците и се движат с лодки след мащабно наводнение (ВИДЕО)

Засега най-тежко е засегнат черноморският град Самсун. Проливният дъжд, който започна тази нощ там и се засили сутринта, наводни жилища и офиси, съобщава Анадолската агенция, цитирана от БТА.

Кадри в социалните мрежи показаха дори как мъж плува по една от наводнените улици. Други пък се придвижват с импровизирана лодка.

A man in #Turkey had to swim across the street because of flooding



In the large Turkish city of Samsun flooded houses and roads. The cause of the disaster was a heavy downpour. pic.twitter.com/8i9Gdk33W9