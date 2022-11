ВИДЕО: Турция си отмъщава с въздушни удари в Сирия за атентата в Истанбул

Официално съобщение на турското военно министерство в Twitter гласи следното: "Време е за равносметка. От негодниците се търси сметка за коварните атаки!". Вероятно се има предвид скорошния смъртоносен атентат в Истанбул и твърденията на турските власти, че зад него стои ПКК.

ВИДЕОКАДРИ: Как е била заложена бомбата за атентата в Истанбул

По-късно от турското военно министерство уточниха, че се нанасят въздушни удари по "гнезда на терористи" като част от операция "Меч от нокти", считана от Анкара за "самозащита". Бяха публикувани и видеокадри.

#Turkey conducts its military operation "Pence Kilic".



Overnight airstrikes were carried out in northeastern #Syria and #Iraqi #Kurdistan. The strikes are directed against #Kurdish rebels whom the #Turkish authorities accuse of terrorism. pic.twitter.com/dx3DXU0Ue3