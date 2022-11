ВИДЕОКАДРИ: Как е била заложена бомбата за атентата в Истанбул

Кадрите, споделени за първи път от турска медия, показват компилация от записи на камери за видеонаблюдение по улица „Истиклял” в турската столица, които са засекли движението на извършителката, както и самия момент на залагане на бомбата.

Припомняме, че за нападението турското МВР обвини Кюрдската работническа партия (ПКК), а само ден след атаката арестува и предполагаемата пряка извършителка - 23-годишна сирийка.

#Turkish media showed the moment when a terrorist planted a bomb in #Istanbul. pic.twitter.com/X6eFUQE51w